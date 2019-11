Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.10.2019 zwischen 15:55 Uhr und 16:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim ein, indem sie die Haustür einer Wohnung aufhebelten. Die Schlafzimmerräume der Wohnung wurden durchwühlt. Hierbei wurden 1000,-EUR Bargeld, ein goldener Armreif im Wert von ca. 500,-EUR sowie eine Handtasche im Wert von ca. 30,-EUR entwendet. Durch Nachbarn konnten mögliche Tatverdächtige beobachtet werden, welche sich innerhalb des Tatzeitraums vor dem Mehrfamilienhaus bzw. in dessen Treppenhaus aufhielten. Es hätte sich hierbei um eine Frau mit südländischem Erscheinungsbild, 1,70m groß, schulterlange, dunkle Haare, kräftige Statur, mit einem eingegipsten Arm gehandelt. Die Frau hätte eine dunkle Jacke und dunkelblaue Jeans getragen. Außerdem konnten zwei weitere dunkel gekleidete Frauen mit südländischem Erscheinungsbild im Treppenhaus beobachtet werden. Beide seien schlank gewesen. Eine der Frauen hätte dunkle und gelockte, lange Haare gehabt. Die andere Frau hätte dunkle und glatte, lange Haare gehabt. Wer die beschriebenen oder auch andere auffällige Personen in der Leiningerstraße in Bad Dürkheim beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

