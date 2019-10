Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - In Wohnhaus eingestiegen

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.10.2019, gegen 18:40 Uhr, wurde von Anwohnern mitgeteilt, dass bei einem seit längerer Zeit unbewohnten Wohnhaus in der Kirchgasse Fenster und Fensterläden unüblicher Weise geöffnet seien. Am Tatort wurde festgestellt, dass an der Rückseite des Gebäudes eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war, so dass bislang unbekannte Täter sich Zutritt in das Wohnhaus verschaffen konnten. Im Innern des Gebäudes wurde mittels abgerissener Tapeten ein Feuer entzündet, wobei nur geringer Sachschaden entstand. Ob irgendwelche Gegenstände entwendet wurden muss noch ermittelt werden. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 963-0 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

