Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Da eine 75 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagmorgen in der Zellerstraße, Höhe Laubengasse, die Vorfahrt einer Toyota-Lenkerin missachtet hatte, musste sie mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Zweiradfahrerin krachte kurz nach 10 Uhr in den Wagen der Vorfahrtsberechtigten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

