Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Durchfahrtsverbot überwacht

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.10.2019, zwischen 09:15 Uhr und 09:45 Uhr wurde das Durchfahrtsverbot "In den Almen" in Höhe des Tennisclubs überwacht. Insgesamt 12 Fahrzeugführer wurden überprüft. Hiervon wurden fünf Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt, da sie unberechtigt die Straße befuhren.

