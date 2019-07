Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Radfahrerin übersehen

Rastatt (ots)

Bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Rastatt zufolge, hat eine Fiat-Fahrerin am Dienstagmorgen eine Radfahrerin übersehen. Die Autofahrerin war kurz vor 10 Uhr auf der Straße `Berliner Ring` in Richtung der `Karlsruher Straße` unterwegs, als die 82 Jahre alte Radlerin auf Höhe der `Danziger Straße` die Fahrbahn querte. Beim Zusammenstoß wurde die Seniorin verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Rastatt gebracht. Der entstandene Sachschaden an Fahrrad und Auto beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. /ma

