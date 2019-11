Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Einbeck (ots)

Einbeck (ho) Einbeck - L 580. Am Freitag, den 22.11.2019, gegen 07:50 Uhr ist es auf der L580 in Höhe des dortigen Kreisels zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 18-jährige Unfallverursacherin hat mit ihrem Pkw die L580 aus Richtung Klappertum kommend in Richtung Einbeck befahren. Vor der Fahrzeugführerin hat sich ein VW Touran befunden, welcher seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringert hat. Dies hat die 18-Jährige Fahrzeugführerin zu spät bemerkt, so dass sie auf den vorausfahrenden Pkw aufgefahren ist. Durch den Zusammenstoß wurde die 35-Jährige Fahrzeugführerin des VW Touran leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

