Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Ausparken PKW gerammt

Northeim (ots)

Montag, 25.11.2019, 14:20 Uhr Katlenburg-Lindau, Herzberger Str.

KATLENBURG(da) - Zu einem Verkehrsunfall mit 6.000EUR Schaden kam es am gestrigen Nachmittag gegen 14:20 Uhr in der Herzberger Straße in Katlenburg-Lindau. Ein 79-jähriger Fahrer aus dem Bereich Katlenburg-Lindau wollte mit seinem PKW ausparken und übersah hierbei einen von hinten kommenden BMW. Durch die seitliche Kollision entstanden an beiden Fahrzeugen jeweils ca. 3.000 Schaden. Sowohl der Unfallverursacher als auch der 58-jährige BMW-Fahrer blieben unverletzt.

