Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessung in Northeim

Northeim (ots)

Montag, 25.11.2019 Northeim, Einbecker Landstraße

NORTHEIM (da) - Bei einer anderthalbstündigen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Einbecker Landstraße in Northeim stellten die Beamten am gestrigen Mittag insgesamt 15 Verstöße fest. Zehn Fahrzeugführer kamen mit einem Verwarngeld davon, fünf Fahrer müssen sich jedoch auch auf "Punkte in Flensburg" einrichten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 86km/h, diesen Fahrer erwartet neben einem Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg auch ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell