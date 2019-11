Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Unfallflucht Kennzeichen verloren

Sundern (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Sundern flüchtete am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall. Bei dem Unfall verlor sein Auto das Kennzeichen. An der Halteranschrift holte die Polizei den Fahrer zur Blutentnahme ab. Gegen 23 Uhr war der 30-Jährige auf der Tiefenhagener Straße gegen ein geparktes Auto gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Mann vom Unfallort. Anwohner hörten den Knall des Unfalls und fanden das verlorene Kennzeichen. Sie informierten die Polizei. An der Wohnanschrift räumte der Mann ein Alkohol getrunken zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein stellte die Polizei sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell