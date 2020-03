Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen - Schura, L 429) Heftiger Unfall beim Überholen - zwei leicht verletzte Personen und rund 16.000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos - Rettungshubschrauber im Einsatz

Tuningen - Schura, Landesstraße 429 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 16.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos nach einem Frontalzusammenstoß sind die Folgen eines Unfalls, der sich bei einem Überholvorgang am frühen Dienstagabend zwischen Tuningen und Schura auf der Landesstraße 429 ereignet hat. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 21 Jahre junge Frau mit einem Audi A3 - von Schura kommend - auf der L 429 in Richtung Tuningen. Kurz vor der Unterführung der Autobahn setzte die junge Frau zum Überholen eines Lastwagens an, ohne auf einen entgegenkommenden VW Golf eines 42-jährigen Autofahrers zu achten. Trotz der sowohl von der jungen Audi-Fahrerin als auch vom Fahrer des Golfs eingeleiteten Ausweichmanöver prallten beide Wagen annähernd frontal zusammen, wobei sich beide Fahrzeuginsassen glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzogen. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte noch an der Unfallstelle musste die 21-Jährige zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Bei dem Unfall war vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Ein Abschleppdienst übernahm schließlich die Bergung und den Abtransport der beiden erheblich beschädigten Autos. Während der Unfallaufnahme musste die L 429 im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden.

