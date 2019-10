Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Küchenbrand in Frankfurt/M., Nied

Frankfurt am Main (ots)

Um 12 Uhr wurde über Notruf an die Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt/M. ein Küchenbrand in Nied, in der Straße "Alt-Nied" gemeldet. Bei dem Eintreffen der ersten Feuerwehreinheiten drang dichter Rauch aus einem Fenster, im 1. OG., an der Gebäuderückseite, des vierstöckigen Wohnhauses. Der Brand wurde durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht und die Brandwohnung kontrolliert. Zur Sicherheit wurden die Wohnungsmieter oberhalb der Brandwohnung, über den rauchfreien Treppenraum, aus dem Haus geführt. Die Brandwohnung wurde während der Maßnahmen mittels Überdruckbelüftung entraucht und der Treppenraum rauchfrei gehalten. Es brannte ein Kühlschrank in der Küche. Die Feuerwehr war mit 18 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Einsatz nach einer Stunde beenden. Verletzt wurde niemand.

Zur Brandursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden und sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

