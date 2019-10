Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand eines Kleintransporters in Fechenheim

Frankfurt am Main - Fechenheim (ots)

(am) Um 23:24 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt ein brennender Lieferwagen in der Straße "An der Mainkur" in Fechenheim gemeldet.

Die nur wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim sowie die Kräfte der Berufsfeuerwehr, konnten das Feuer im Motorraum des VW Crafter schnell löschen. Es war unklar, inwieweit sich das Feuer in den Laderaum ausgebreitet hatte. Deshalb musste das Fahrzeug zur Kontrolle entladen werden. Eine neben dem Brandfahrzeug abgestellte Wechselbrücke musste ebenfalls kontrolliert werden. Der Einsatz dauerte bis gegen ein Uhr am Sonntagmorgen an.

Brandursache und Schadenhöhe werden von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde niemand.

