Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Nied - eine Person verstorben

Frankfurt am Main - Nied (ots)

(am) Bei einem Wohnungsbrand im Frankfurter Stadtteil Nied, ist am Donnerstagnachmittag eine männliche Person ums Leben gekommen.

Die um kurz nach 15 Uhr alarmierten Kräfte der Feuerwehr Frankfurt fanden einen Wohnungsbrand in der Straße "Alter Schulpfad" vor. Weiterhin stießen sie im Brandhaus auf eine leblose Person. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche von Notarzt und Rettungsdienst blieben jedoch ohne Erfolg. Die mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer im 1. Obergeschoss des zweigeschossigen Wohnhauses schnell löschen. Die Brandwohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Zwei weitere Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden nach Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Zur Betreuung weiterer betroffener Personen, wurde die Notfallseelsorge zur Einsatzstelle alarmiert.

Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens liegen nicht vor. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 16:30 Uhr beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

