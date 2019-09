Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Drei Verletzte und 50.000 EUR Sachschaden bei Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn auf der Wittelsbacher Allee im Ostend

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Nachmittag (21.09.19) kollidierte um kurz nach 15:00 Uhr auf der Wittelsbacher Allee in Höhe der Scheidswaldstraße eine Straßenbahn der Linie 14 mit einem Pkw. Drei Insassen des Pkws wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 EUR geschätzt. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

Feuerwehr Frankfurt am Main

