Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Paket aus Transporter der Post entwendet

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag stellte ein Postzusteller seinen Transporter um 12:00 Uhr vor dem "Kaufland" in der Wiesenstraße ab. Als er 5 Minuten später zurückkam, wurde er von einem Passanten angesprochen. Der teilte ihm mit, dass gerade ein Mann die hintere Tür des Postfahrzeuges geöffnet hatte und mit einem Paket in Richtung Parkhaus-Schäferstraße geflüchtet ist. Da der Paketzusteller sofort die Verfolgung aufnahm, stehen die Personalien des Zeugen nicht fest. Nach erfolgloser Suche meldete der Zusteller den Diebstahl der Polizei. Die hintere Tür konnte einfach geöffnet werden, da die Zentralverriegelung des Postfahrzeuges einen Defekt aufweist.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Paketdiebstahl Beobachtungen gemacht haben, insbesondere der genannte unbekannte Augenzeuge, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

