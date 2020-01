Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Illegale Entsorgung von Altöl und Frostschutzmittel

Salzwoog (ots)

Zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 13:30 Uhr, stellte ein unbekannter Täter circa 65 Liter Altöl und Frostschutzmittel sowie Plastikflaschen mit Reinigungsmittel einfach in einem Waldweg ab. Der Waldweg geht kurz hinter der rechtsseitigen Bebauung neben der L 486, aber noch ein gutes Stück vor der Einmündung zur B 427 (Hinterweidenthal-Dahn) ab. Die Ablagestelle befindet sich nur wenige Meter von der Landstraße entfernt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailkipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

