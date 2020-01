Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub nach Abhebung am Geldautomat

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, kurz nach 18:00 Uhr, verließ ein 18jähriger Mann die Sparkassenfiliale in der Marienstraße, nachdem er dort 240 Euro abgehoben hatte. Die Scheine hatte er lose in einen auf dem Rücken getragenen Turnbeutel gesteckt. Nachdem er circa 100 Meter gelaufen war, griff auf Höhe des Anwesens Johannesstraße Nr. 3 plötzlich ein Mann von hinten an den Turnbeutel und riss ihn dem Geschädigten zum Teil vom Rücken. Dieser konnte nur eine Schlaufe des Bundes festhalten. In der Zwischenzeit gelang es dem Täter, die Bundöffnung des Turnbeutels zu öffnen und hineinzugreifen. Dabei konnte er den Großteil der Geldscheine mit einer Hand greifen und herausziehen. Im Anschluss flüchtete der Täter in Richtung Leinenweberstraße. Der Geschädigte gab die Verfolgung noch in der Johannesstraße auf. Wie sich herausstellte, kennt der Geschädigte den Täter flüchtig. Es dürfte sich demnach um eine Beziehungstat handeln. Der genaue Zusammenhang muss noch ausermittelt werden. Die Kriminalpolizei Pirmasens sucht nun Zeugen, die die Tat und/oder die Flucht beobachtet haben oder sonst Kenntnis von den Umständen haben, die zu dem Raub geführt haben könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.

