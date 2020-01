Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Ringstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch wurde ein Opel Astra im Zeitraum um 14:00 Uhr in einer markierten Parkbox in der Ringstraße geparkt. Als der Fahrer um 14:30 Uhr zurückkehrte, stellte er am vorderen rechten Radkasten einen größeren Lackschaden fest. Vermutlich hatte das zuvor rechts daneben geparkte Fahrzeug den Astra beim Ausparken touchiert. Dem-nach müsste das Verursacherfahrzeug korrespondierende Schäden an der linken Frontseite aufweisen. Der Schaden am Opel wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mailpipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

