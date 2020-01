Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss, Sicherstellung von Betäubungsmitteln und eines Schlagrings

Zweibrücken (ots)

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Pkw-Fahrers am 15.01.2019 gegen 21:00 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße wurden betäubungsmittelspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt, so dass dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Auf Nachfrage, ob er auch Betäubungsmittel mitführe, übergab er 9,5 Gramm Cannabis und zwei Extasy-Tabletten. Bei zwei seiner drei Mitfahrer wurden ebenfalls strafrechtlich relevante Gegenstände sichergestellt, nämlich bei einem 18-Jährigen ein Schlagring (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz) und bei einem 16-Jährigen ein Joint. Gegen die drei Personen wurden Strafverfahren eingeleitet, gegen den Fahrer zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen in Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur

Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell