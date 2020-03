Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Linksabbiegen mit entgegenkommendem Lastwagen zusammengestoßen - Autofahrerin leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Zuge eines Abbiegevorgangs mit einer leicht verletzten Autofahrerin und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist es am Dienstagmorgen, kurz nach 07 Uhr, auf der Bundesstraße 523 im Bereich der Abzweigung zur Bundesstraße 27 beim Schwenninger Messegelände gekommen. Eine 28-jährige Frau fuhr mit einem Peugeot stadtauswärts auf die Bundesstraße 523 und wollte an der Abzweigung zur Bundesstraße 27 nach links in Richtung Rottweil abbiegen. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen aus Richtung Tuningen auf der B 523 entgegenkommenden Sattelzug eines 30-jährigen Lastwagenfahrers. Bei einem folgenden und heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu und musste in der Folge mit eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der Lastwagenfahrer blieb beim Unfall unverletzt. Verständigte Abschleppdienste kümmerten sich im Anschluss um die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

