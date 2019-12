Polizei Essen

POL-E: Essen: Gartenlaube steht in Flammen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: In der Nacht zu Sonntag (1. Dezember) gegen 00.20 Uhr geriet eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein an der Twentmannstraße in Brand. Passanten, die auf der Twentmannstraße liefen, bemerkten die bereits brennende Gartenlaube und informierten Feuerwehr und Polizei. Die Essener Feuerwehr löschte den Brand und übergab den Tatort an die Kriminalpolizei. Hinweise zum Brandgeschehen oder verdächtige Personen in Tatortnähe nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

