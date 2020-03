Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zu spät reagiert - 10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall in der Stockacher Straße

Tuttlingen (ots)

Zwei beschädigte Autos und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am frühen Dienstagabend, gegen 16.30 Uhr, auf der Stockacher Straße im Bereich zweier gegenüberliegender Autohäuser passiert ist. Auf der Fahrt in stadtauswärtiger Richtung musste eine 31-jährige Fahrerin eines Kias verkehrsbedingt abbremsen. Eine ihr folgende und mit einem Audi A3 ebenfalls auf der Stockacher Straße stadtauswärts fahrende 29-jährige Frau reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des bremsenden Kias. Beide Autofahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

