POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar für den Zeitraum vom Donnerstag, den 28.11.2019, 12:00 Uhr bis zum Freitag, den 29.11.2019, 10:00 Uhr

Zwei bislang unbekannte männl. Personen versuchten am Freitag, den 29.11.2019, um 03:40 Uhr die Eingangstür zu einer Gaststätte in der Breiten Str/ Goslar aufzuhebeln. Die Täter wurden von einem Bewohner des Hauses überrascht, bevor sie in das Innere der Gaststätte eindringen konnten und flüchteten.

Am Donnerstag, den 28.11.2019, um 12:00 Uhr teilte die Betreiberin eines Imbisswagens auf dem Wiglo-Parkplatz in Jerstedt/ Goslar mit, dass unbek. Täter versucht haben sollen über ein Oberlicht des Wagens in das Innere einzudringen. Das Oberlicht wurde dabei beschädigt. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Tel.-Nr: 05321/ 339-0 entgegen.

