Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v.27.11.2019

Goslar (ots)

Wildunfall mit Rotwild

Am Mi., 27.11.2019, 06.45 Uhr, befuhr eine 31-jährige Frau aus Wolfshagen mit ihrem Pkw Renault die K 35, Wolfshagen i.R. Lautenthal. Hinter der Kuppe des Riesbergs lief eine Hirschkuh mit ihrem Kalb über die Fahrbahn. Das Kalb prallte mit dem Pkw zusammen und wurde dadurch getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca 3000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

