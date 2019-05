Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl vom Gelände eines Baumarktes

Teile eines Pavillons entwendet

Goch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (24. Mai 2019) gegen 00.20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Außengelände eines Baumarktes an der Straße Am Bössershof. Auf dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie zwei maskierte, schlanke Männer über den hohen Zaun des Geländes kletterten. Sie entwendeten zwei Teile eines Pavillons.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

