Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Oberharz vom 26.11.2019

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld: Am 26.11.2019 kam es in der Zeit von 16:45 Uhr bis ca. 20:20 Uhr in Clausthal- Zellerfeld, in der Straße "Teichdamm", zu dem Diebstahl eines Fahrrades. Die 26-jährige Eigentümerin war hier zuvor gestürzt und hatte sich verletzt. Um das Krankenhaus aufzusuchen, wurde das Fahrrad vor Ort belassen und mit einem Fahrradschloss gesichert. Die Zeit der Behandlung im Krankenhaus nutze der bislang unbekannte Täter und entwendet das ca. 800EUR teure Fahrrad der Marke "Stevens". Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Clausthal-Zellerfeld, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05323-941100 in Verbindung zu setzen. (bm)

Clausthal-Zellerfeld: Am 26.11.2019 wurde in Clausthal-Zellerfeld, im Zipser Weg, ein Pkw durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. In der Zeit von 16:15 Uhr bis 19:30 Uhr stach der Täter mit einem spitzen Gegenstand in die Vorderreifen. Die Reifen wurden hierdurch zersört. Glücklicherweise verloren beide Reifen so viel Luft, dass dies schon beim Anfahren aufgefallen ist und es zu keiner Gefährdung kam. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Clausthal-Zellerfeld, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05323-941100 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell