Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 26.11.2019

Goslar (ots)

Schaukästen im Park in Wolfshagen beschädigt

Wie jetzt der Polizei Langelsheim angezeigt wurde, beschädigten bislang unbekannte Täter die Schaukästen in der Straße Die Meine in Wolfshagen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

Weihnachtsbeleuchtung in Wolfshagen beschädigt

Am Mo., 25.11.2019, wurde der Polizei Langelsheim angezeigt, dass die Lichterketten am städtichen Weihnachtsbaum in Wolfshagen, Die Meine, zerstört wurden. Auch hier hat die Polizei ein Verfahren eingeleitet und bittet um Hinweise unter Tel. 05326-97870.

Schussverletzung durch Luftgewehr

Wie erst später bekannt wurde, kam es am bereits am Do., 21.11.2019, 22.00 Uhr, in einer Wohnung in Lautenthal zu einem Zwischenfall mit einer Waffe. Beim Hantieren mit einem Luftgewehr löste sich offensichtl. unbeabsichtigt ein Schuss und verletzte einen 18-jährigen Lautenthaler schwer am Auge. Eine Operation wurde erforderlich. Die Polizei Langelsheim ermittelt nun gegen den 16-jährigen Schützen.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

