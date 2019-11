Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Illegale Müllentsorgung am Parkplatz Kesselberg

Goslar (ots)

Braunlage: In der vergangenen Woche (18.11.2019 bis 22.11.2019) kam es auf dem Parkplatz Kesselberg zu einer unerlaubten Müllentsorgung. Diverse Kfz- Teile, Spielgeräte und Teile einer Küche wurden von dem Parkplatz aus in die Natur geworfen. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

