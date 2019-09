Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum/-Beuel: Mehrere Demonstrationen am Freitag, 20.09.2019

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag (20.09.2019) finden im Bonner Stadtgebiet mehrere Demonstrationen statt.

Ab 10:30 Uhr treffen sich nach Angaben des Veranstalters 1.500 Teilnehmer an der Siegburger Straße/Friedensstraße in Pützchen-Bechlinghoven zu einem Demonstrationszug in die Bonner Innenstadt. Dieser bewegt sich auf folgender Strecke in Richtung City:

Siegburger Straße/Friedensstraße - Marktstraße - Adelheidisplatz - Pützchens Chaussee - Siegburger Straße - Königswinterer Straße - Gustav-Kessler-Straße - Friedrich-Breuer-Straße - Konrad-Adenauer-Platz - Kennedybrücke - Berliner Freiheit - Doetschstraße - Josefstraße - Moses-Hess-Ufer - Brassertufer - Rheingasse - Rathausgasse.

Dort vereinigt sich der Demonstrationszug mit den Teilnehmern einer Demonstration der "Fridays for Future"-Bewegung, die sich ab 11:00 Uhr im Hofgarten treffen und ab 12:00 Uhr bis etwa 16:00 Uhr auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Adenauerallee - Belderberg - Rathausgasse - Bischofsplatz - Am Hof - Wesselstraße - Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Herwarthstraße - Bachstraße - Beethovenplatz - Endenicher Allee - Nussallee - Meckenheimer Allee - Poppelsdorfer Allee - Quantiusstraße - Südunterführung - Am Hauptbahnhof - Maximilianstraße - Kaiserplatz - Am Hofgarten (Abschlusskundgebung).

Zu dieser Demonstration erwarten die Veranstalter rund 10.000 Teilnehmer.

Zum Thema "Erweiterung des City-Ring" demonstrieren am Nachmittag nach Angaben des Veranstalters zwischen 300 und 400 Personen in der Südstadt. Diese treffen sich ab 16:30 Uhr in der Nassestraße, von wo aus ein Aufzug auf folgendem Weg geplant ist:

Lennéstraße - Fritz-Tillmann-Straße - Kaiserstraße - Kaiserplatz - Am Hofgarten - Fritz-Tillmann-Straße - Kaiserstraße - Nassestraße. Die Demonstration endet bis 18:00 Uhr in der Nassestraße.

Für die Dauer der Demonstrationsaufzüge muss mit Beeinträchtigungen des Individualverkehrs sowie des öffentlichen Nahverkehrs gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell