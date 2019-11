Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 22.112019 bis zum 24.11.2019

Goslar (ots)

1. Unfallflucht

Braunlage. Am 24.11.2019, gegen 10:25 Uhr, kam es auf der B 4 im Bereich der Ortsumgehung Braunlage zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Fahrer eines silberfarbenen oder grauen Pkw, vermutlich ein SUV, soll in Höhe der Auf-/Abfahrten Braunlage-Mitte in Fahrtrichtung Torfhaus einen anderen Pkw trotz Gegenverkehr überholt haben. Der 24-jährige Fahrer eines grauen Ford Focus mit Kennzeichen aus Düsseldorf, der die B 4 in Richtung Nordhausen befuhr, musste dem ihm entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Hierbei fuhr der 24-jährige zunächst auf die Ausfahrtspur Braunlage-Mitte. In der folgenden Rechtskurve in der Abfahrt kam er dann nach links von der Fahrbahn ab. Am Ford Focus entstand ein Sachschasden von ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Eventuelle Zeugen dieses Unfalles werden gebeten, sich mit der Polizeisattion Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

