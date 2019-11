Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizei Braunlage vom 26.11.2019

Goslar (ots)

Braunlage:

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom Samstag, den 23.11.2019 auf Sonntag, den 24.11.2019, wurde in der Robert-Roloff-Straße in Braunlage ein Pkw Kia Optima in schwarz, durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Dabei wurde die hintere Tür der Beifahrerseite einmal der gesamten Länge nach zerkratzt. Zur Zeit sind keine weiteren ähnlich gelagerten Taten in diesem Bereich bekannt. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeistation Braunlage (Tel.: 05520:9326-0).

i.A. Brunotte, POK'in

