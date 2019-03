POL-ST: Emsdetten, Ibbenbüren, Mettingen, Rheine, Anrufe falscher Polizisten

Polizei Steinfurt

Die Masche, Senioren mit Anrufen falscher Polizisten betrügen zu wollen, reißt im Kreis Steinfurt nicht ab. Am Dienstag, 26.03.2019, sind bei der Polizei im Kreis Steinfurt mehr als 20 Anrufe falscher Polizisten angezeigt worden. Den Großteil der Anrufe gab es bei Senioren in Ibbenbüren und Mettingen. Vor allem am späten Vormittag und in den frühen Abendstunden meldeten sich die Betrüger. Alle angerufenen Senioren reagierten besonnen und haben die Gespräche beendet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch mal eindringlich vor Anrufen von falschen Polizisten. Gehen Sie auf derartige Gespräche nicht ein. Legen Sie den Telefonhörer auf! Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an Personen, die Sie nicht kennen. Lassen Sie niemals Fremde in Ihr Haus/Ihre Wohnung. Auch dann nicht, wenn die Personen von den angeblichen Polizisten zu Ihnen geschickt worden sind, um Geld oder Wertgegenstände abzuholen.

