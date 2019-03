Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchdiebstahl

Rheine (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Burrichterstraße eingebrochen. Die Täter kletterten auf den Balkon in der ersten Etage und brachen die Balkontür auf. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher verschiedene Schränke und zogen Schubladen auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Playstation 2, mehrere Uhren und einen geringen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die am Montag (25.03.), in der Zeit von 20.50 Uhr bis 22.25 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell