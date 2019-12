PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Samstag, den 28.12.2019

Hofheim (ots)

1. Diebstahl von Sanitärmaterial, Eschborn, Katharina-Paulus-Straße, 24.12.2019

Unbekannte Täter betraten am 24.12.2019 zu regulären Öffnungszeiten ein Geschäft in Eschborn und begaben sich zu den Kundentoiletten. Dort wurden über WC und Pissoir Betätigungsplatten samt Befestigungsrahmen und Druckbolzen entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einkaufsgeschäft, Eschborn, Ginnheimer Straße, 27.12.2019

Am frühen Freitagmorgen ereignete sich ein Einbruch in ein Einkaufsgeschäft in Eschborn. Die Täter schlugen eine Glastür des Geschäftes ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurde Bargeld entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

