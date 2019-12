PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Weitere Pressemitteilung für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

VW Golf gestohlen, Kriftel, Mainstraße, 24.12.2019, zwischen 01.30 und 04.00 Uhr

(ho)In den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstages haben Unbekannte in der Mainstraße in Kriftel einen geparkten VW Golf entwendet. Der Geschädigte war im Tatzeitraum in einer Gaststätte, wo man ihm offenbar seine Jacke samt Fahrzeugschlüssel entwendete. Mit dem gestohlenen Schlüssel wurde der Wagen gestohlen, der auf dem Parkplatz vor der Gaststätte ordnungsgemäß abgestellt war. An dem grauen VW Golf (Baujahr 2015) waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-F 65 angebracht. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Diebstahl des Fahrzeugschlüssels in der Gaststätte, zum Diebstahl des Fahrzeuges oder dessen Verbleib machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192)2079-0 in Verbindung zu setzen.

