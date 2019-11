Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Schaden bei versuchten Einbrüchen

Thuine (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht in ein Computergeschäft in der Straße Zur Sunderringe einzubrechen. Die Täter warfen dabei einen Gegenstand gegen die Glasfront. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zu einer weiteren Tat ist es ebenfalls in der Nacht zu Freitag gekommen. Auch an der Glasfront des Edeka-Markt an der Kolpingstraße konnten erhebliche Beschädigungen festgestellt werden. Diese wurde möglicherweise durch einen Stein verursacht. Auch hier gelangten die Täter nicht in die Verkaufsräume.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

