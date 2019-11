Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Ältere Dame in Lebensmittelmarkt bestohlen

Emlichheim (ots)

Eine ältere Dame ist am Freitagnachmittag in dem Lebensmittelgeschäft K&K an der Bahnhofstraße bestohlen worden.

Sie wurde dabei gegen 14:45 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser trug eine Mappe bei sich und bat um eine Spende. Als die Frau ihre Geldbörse öffnete und gleichzeitig eine Unterschrift für die Spende leistete, griff der Täter unbemerkt in ihr Portemonnaie und stahl Bargeld. Anschließend verließ er den Markt.

Der etwas 30-jährige Mann war ca. 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte einen dunklen Teint und war mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunklen Jeans und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)92000 in Verbindung zu setzen.

