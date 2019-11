Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Versuchte Einbrüche und ein Diebstahl

Thuine (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es in Thuine zu einem Diebstahl und zwei versuchten Einbrüchen gekommen. Bislang unbekannte Täter haben zunächst von dem Tankstellengelände an der Straße Zur Sunderinge zwei Feuerlöscher gestohlen. Mit diesen haben sie dann wenig später versucht, die Glasfront eines benachbarten Computerfachgeschäftes einzuschlagen. Ins Gebäude gelangten sie dabei jedoch nicht. In derselben Nachtkam es dann unweit der genannten Vorfallsorte zu einer weiteren Straftat. Die vermutlich identischen Täter versuchten in der Kolpingstraße eine Scheibe des dortigen Edeka-Marktes einzuschlagen. Erfolg hatten sie dabei ebenfalls keinen. Hinweise zu den drei Taten werden unter der Rufnummer (05977)929210 bei der Polizei Spelle entgegengenommen.

