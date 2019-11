Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Tann - Zeugen und Geschädigte gesucht

Hilders (ots)

Tann - Am Samstag (16.11.), gegen 11 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Oberweider mit seinem hellblauen Opel Meriva die Marktstraße in Tann Richtung Hilders. Kurz vor dem Stadttor, in Höhe des dortigen Schuhgeschäftes, streifte er beim Vorbeifahren vermutlich einen am rechten Straßenrand geparkten Pkw und verursachte daran möglicherweise Sachschaden. Danach verließ er, ohne sich um die eventuellen Folgen zu kümmern, die Unfallstelle. Der Oberweider zeigte den Vorfall am 18.11.2019 selbst bei der Polizei an. Der oder die mutmaßliche Geschädigte ist jedoch bisher nicht bekannt.

Zeugen des Unfalls sowie eventuelle Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/96120 zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders - Blankenburg, POK

