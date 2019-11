Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Mücke - Am Mittwoch (13.11.), gegen 19 Uhr, stellte eine 31 Jahre alte Autofahrerin ihren schwarzen Opel Astra auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Bahnhofstraße in Flensungen ab.

Als sie gegen 21 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrertür und dem linken Außenspiegel fest.

Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken von einem derzeit unbekannten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.200 EUR zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher könnte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Groß-Felda - Am Freitag (15.11.), gegen 14 Uhr, stellte eine 62-jährige Autofahrerin aus Feldatal ihren grauen VW Tiguan in einer Hofeinfahrt in der Klein-Feldaer Straße in Groß-Felda ab.

Gegen 15.30 Uhr, stellte sie dann eine Beschädigung am rechten Kotflügel fest.

Wahrscheinlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken von einem derzeit unbekannten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld, VA´e Schwenzfeier)

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell