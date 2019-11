Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fensterscheiben an Schule beschädigt

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Zwischen 17 Uhr am Freitag (15. November) und 8 Uhr am Montag (18. November) beschädigten bislang unbekannte Personen zwei Fensterscheiben an einem Schulgebäude an der Pestalozzistraße. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell