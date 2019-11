Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen: Unfallflucht in der Hauptstraße

Teningen: Sachbeschädigungen an der Viktor-von Scheffel-Schule und der Theodor-Frank-Grundschule

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Bahlingen: Unfallflucht in der Hauptstraße

Am Montagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße, in Höhe Hausnummer 52, geparkter silberfarbener Mercedes durch einen vorbeifahrenden PKW gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Teningen: Sachbeschädigungen an der Viktor-von Scheffel-Schule und der Theodor-Frank-Grundschule

Zwischen vergangenem Samstag (02.11.) und Montag (04.11.) kam es an der Viktor-von-Scheffel-Schule und der Theodor-Frank-Grundschule zu Sachbeschädigungen. An der Viktor-von-Scheffel-Schule wurde eine Scheibe des Windfangs am Haupteingang eingeschlagen. An der Theodor-Frank-Grundschule kam es zu Farbschmierereien zwischen Lehrergebäude und Grundschulgebäude. Insgesamt verzeichnet die Polizei eine Häufung von Sachbeschädigungen an diesen Örtlichkeiten. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, sollte sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

td

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell