POL-FR: Waldkirch und Kollmarsreute: Dreimal Trunkenheit im Verkehr in der Halloweennacht

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Gleich zweimal kam es zur Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad. Zuerst in Kollmarsreute in der Hauptstraße, anschließend direkt vor dem Polizeirevier in Waldkirch. Beide Fahrradfahrer fuhren dabei in ihrem Alkoholrausch direkt vor den Streifenwagen. Kurz darauf kam es dann zur dritten Trunkenheitsfahrt am Morgen nach der Halloweennacht. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierten die Fahnder einen Verkehrsteilnehmer in der Freiburger Straße in Waldkirch mit seinem Fahrzeug und stellten auch bei ihm einen beträchtlichen Alkoholrausch fest.

