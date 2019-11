Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Sachbeschädigung durch Graffiti

Freiburg (ots)

Breisach. In der Halloween-Nacht kam es an der Julius-Leber Schule in Breisach an mehreren Wänden und Containern zu einigen Graffiti. Unter anderem wurden die Schriftzüge "ACAB", "RAMBO" und "NBC" aufgemalt. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Breisach sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können: 07667/91170.

