Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Fahrrad gestürzt

53879 Euskirchen (ots)

Montagmorgen (09.10 Uhr) befuhr ein 90-jähriger Euskirchener mit seinem Fahrrad den Fahrradstreifen am Rüdesheimer Ring zur Frauenberger Straße. Auf seiner Fahrstrecke kam er zu nah an die Bordsteinkante und berührte diese mit dem Pedal. Daraufhin stürzte der 90-Jährige zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell