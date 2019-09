Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind mit Fahrrad gegen Pkw gefahren

53909 Zülpich- Wichterich (ots)

Durch einen Rettungswagen musste Montagnachmittag (17.22 Uhr) ein achtjähriges Mädchen nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Kind war mit seinem neuen Fahrrad auf der Lommersumer Straße zur Mühlheimer Straße unterwegs. Dort fuhr es offenbar ohne zu bremsen in den Einmündungsbereich ein. Mit seinem Rad fuhr das Mädchen gegen die hintere rechte Beifahrertür eines Pkw's, der auf der Lommersumer Straße in Richtung Mühlheim fuhr. Durch die Berührung stürzte das Mädchen auf die Fahrbahn und verletze sich.

