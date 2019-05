Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190522-1: Ladendieb nach Tat festgenommen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Montag (20. Mai) im Hürth Park hat die Polizei einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Einem Zeugen fiel der 18-Jährige gegen 17:00 Uhr auf, als dieser diverse Zigarettenschachteln in seinen Rucksack steckte. An der Kasse zahlte der Tatverdächtige lediglich ein Bier, woraufhin der Zeuge den Mann ansprach und die Polizei verständigte. Gegenüber den Beamten gab der 18-Jährige an, wohnungslos zu sein und Drogen konsumiert zu haben. Die Zigaretten habe er verkaufen wollen. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er dem Amtsgericht Brühl vorgeführt, das Haftbefehl erließ. (nh)

