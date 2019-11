Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Automatikfahrzeug ungenügend gesichert - Zusammenstoß mit Streifenwagen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Offenbar vor Schreck rutschte ein 69-jähriger Finne am späten Sonntagabend von der Bremse seines nicht ausreichend gesicherten Automatikfahrzeugs auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost ab und prallte gegen einen Streifenwagen. An dem Polizeifahrzeug entstand Schaden von 1.000 Euro. Beamte des Verkehrskommissariats Walldorf wollten kurz vor 23 Uhr den Mann kontrollieren und klopften an die Fahrzeugscheibe. Zu diesem Zeitpunkt schlief der Finne allerdings und ließ aufgrund der geringen Außentemperaturen den Motor laufen. Bei Blickkontakt erschrak er, rutschte von der Bremse ab und löste den Crash aus.

Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand. Der Finne musste ein Verwarnungsgeld entrichten.

