POL-MA: Dossenheim: Diebstahl von Baumaterialien und -geräten Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ? Hinweise an die Polizei

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag stellte der Geschädigte den Diebstahl von verschiedenen Baumaterialien und Baumaschinen aus einem Neubau in der Osmiastraße fest und verständigte die Polizei. Die Gerätschaften deponierte der Geschädigte in seinem Keller. Inwiefern die Haustüre zum Tatzeitraum geschlossen war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Offenbar nutzte der Dieb einen unbeobachteten Moment und transportierte die Utensilien ab. Angaben zu den einzelnen Geräten bzw. Gegenständen konnte der Geschädigte bislang noch nicht nennen. Als Tatzeit kommt der vergangene Samstag, 26. Oktober bis Samstag, 02. November in Betracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, in Verbindung zu setzen.

