Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl in Lager - Unbekannte stehlen Badezimmermöbel aus Logistikfirma

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Samstag (12.10.), um 19.00 Uhr, und Sonntagmorgen, um 12.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Lagerräumlichkeiten eines Logistikbetriebes an der Oststraße ein. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu der Halle, indem sie das Fenster eines Tores angingen. Aus dem Innern entwendeten sie anschließend transportfertig verpackte Badezimmermöbel mit einem Gesamtgewicht von nahezu 5.000 kg. Aufgrund des hohen Gewichtes des Diebesgutes besteht der Verdacht, dass die Täter zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 25.250 Euro. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell